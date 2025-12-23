Часть россиян предупредили об аномальных холодах

Синоптик Тишковец: На севере России будет на 4-12 градусов холоднее нормы

Под влиянием североатлантического циклона с центром над Волго-Вятским регионом в некоторых районах севера ожидаются температуры значительно ниже нормы. Об аномальных морозах часть россиян предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Температурный фон в северной половине с эпицентром аномального холода над Коми окажется на 4-12 градусов ниже положенного. Днем на Русском Севере: в Поморье минус 8-13, в Коми до минус 23-28, вечером ударят 30-градусные морозы, и только в Мурманской области — так же, как и на юге страны, — до нуля-плюс пяти», — поделился информацией синоптик.

Что касается других регионов страны, то в Пермском крае столбики термометров покажут минус 13-18 градусов, на юге Предуралья и в северо-западных регионах — минус два-семь, а в Центральной России на фоне похолодания прогнозируется до минус 7-12, к востоку до минус 15 градусов.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что минувшая ночь в Москве оказалась самой холодной с начала зимы.