Части россиян предсказали мороз

Гидрометцентр: На южные регионы Европейской России надвигаются зимние морозы

Жителям юга Европейской России предсказали похолодание. По прогнозу Гидрометцентра России, холодный атмосферный фронт доставит неустойчивые погодные условия, затем температура практически повсеместно станет отрицательной.

Во вторник, 23 декабря, в Волгоградской области пройдет снег и мокрый снег, ожидается гололед и метель. На крайнем севере области максимальная температура воздуха понизится до минус 3-8 градусов. В среду и четверг, 24 и 25 декабря, в Краснодарском крае также ожидаются дождь, снег и мокрый снег, на черноморском побережье прольется сильный дождь. 25 декабря ветер усилится до 15-20 метров в секунду. В пятницу, 26 декабря, в Ростовской области прогнозируется сильный снегопад, метель, ветер до 23 метров в секунду.

Затем в регион придут морозы. В северных районах округа 24 и 25 декабря ночью термометры покажут от 0 до минус 7 градусов, в Ростовской области ожидается до минус 12 градусов, на севере Волгоградской области минус 16-21 градус. Днем 25 декабря максимальная температура составит минус 3-8 градусов, на севере Волгоградской области ожидается минус 8-13 градусов.

На Северном Кавказе 23 декабря, в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, 24-25 декабря ожидаются дожди и влажные снегопады, гололед и изморозь. В Ингушетии и горах Кабардино-Балкарии ожидается ветер до 15-20 метров в секунду. Преобладающая температура воздуха 24-25 декабря составит ночью от минус 2 до плюс 3, в горах минус 1-6, в высокогорье до минус 7-12 градусов. Днем термометры покажут от минус 4 до плюс 1 градусов, местами до плюс 6-9 градусов, 25 декабря в горах максимальная температура может понизиться до минус 6-11 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что под влиянием североатлантического циклона с центром над Волго-Вятским регионом в некоторых районах севера России — Коми, Поморье и Мурманской области — ожидаются температуры значительно ниже нормы.