Экономика
13:34, 23 декабря 2025Экономика

Части россиян предсказали мороз

Гидрометцентр: На южные регионы Европейской России надвигаются зимние морозы
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Жителям юга Европейской России предсказали похолодание. По прогнозу Гидрометцентра России, холодный атмосферный фронт доставит неустойчивые погодные условия, затем температура практически повсеместно станет отрицательной.

Во вторник, 23 декабря, в Волгоградской области пройдет снег и мокрый снег, ожидается гололед и метель. На крайнем севере области максимальная температура воздуха понизится до минус 3-8 градусов. В среду и четверг, 24 и 25 декабря, в Краснодарском крае также ожидаются дождь, снег и мокрый снег, на черноморском побережье прольется сильный дождь. 25 декабря ветер усилится до 15-20 метров в секунду. В пятницу, 26 декабря, в Ростовской области прогнозируется сильный снегопад, метель, ветер до 23 метров в секунду.

Затем в регион придут морозы. В северных районах округа 24 и 25 декабря ночью термометры покажут от 0 до минус 7 градусов, в Ростовской области ожидается до минус 12 градусов, на севере Волгоградской области минус 16-21 градус. Днем 25 декабря максимальная температура составит минус 3-8 градусов, на севере Волгоградской области ожидается минус 8-13 градусов.

На Северном Кавказе 23 декабря, в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, 24-25 декабря ожидаются дожди и влажные снегопады, гололед и изморозь. В Ингушетии и горах Кабардино-Балкарии ожидается ветер до 15-20 метров в секунду. Преобладающая температура воздуха 24-25 декабря составит ночью от минус 2 до плюс 3, в горах минус 1-6, в высокогорье до минус 7-12 градусов. Днем термометры покажут от минус 4 до плюс 1 градусов, местами до плюс 6-9 градусов, 25 декабря в горах максимальная температура может понизиться до минус 6-11 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что под влиянием североатлантического циклона с центром над Волго-Вятским регионом в некоторых районах севера России — Коми, Поморье и Мурманской области — ожидаются температуры значительно ниже нормы.

    Обсудить
