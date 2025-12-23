В правительстве назвали минус искусственной остановки роста цен

Вице-премьер Патрушев назвал дефицит следствием искусственного сдерживания цен

Следствием государственной фиксации цен на продукты в магазинах может стать падение производства и, соответственно, дефицит товаров, поэтому российские власти не прибегают к такой мере. Об этом в интервью «Известиям» рассказал вице-премьер Дмитрий Патрушев.

По его словам, правительство вместо искусственной остановки цен использует другие, более рыночные способы сдерживания инфляции. Например, более 70 российских регионов заключили соглашения с торговыми сетями о стабилизации цен на социально значимую продукцию — это яйца, мясо, масло, овощи.

Также чиновники подталкивают производителей и торговые сети к работе по долгосрочным контрактам, где стоимость зафиксирована на весь срок действия. Такой подход, уверен Патрушев, снижает риски сильных ценовых колебаний для обеих сторон.

«Аграрии получают возможность гарантированного оплаченного сбыта в течение длительного периода времени, а торговые точки — нужный объем товара по заранее установленной стоимости», — объяснил вице-премьер.

Между тем в октябре Ассоциация компаний розничной торговли в письме на имя министра сельского хозяйства Оксаны Лут предупредила, что фиксация цен в долгосрочных контрактах чревата проблемами с поставками товаров.

По их мнению, реализация инициативы приведет к перетоку продукции на серый рынок, а также к падению производства, потому что прибыль пойдет не производителям, а перекупщикам. Кроме того, с убытком столкнутся и торговые сети, которым для компенсации потерь продажи товаров по таким контрактам придется повышать стоимость остальной продукции.

