06:01, 23 декабря 2025РоссияЭксклюзив

Россиян предупредили об опасных для животных новогодних украшениях

Эксперт по качеству продуктов Балагуров: Мишура опасна для домашних питомцев
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Whyframe / Shutterstock / Fotodom

Некоторые элементы новогоднего декора могут представлять серьезную опасность для домашних животных, предупредил руководитель фонда охраны качества продуктов питания и упаковки «Закон и здоровье» Григорий Балагуров. О том, как не навредить питомцам, украсив дом, он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Хозяевам домашних питомцев, желающим поставить дома елку, эксперт рекомендовал покупать небольшие модели, которые можно поместить на столе, подоконнике или в другом труднодоступном месте. Тем, кто хочет установить большую ель, он посоветовал позаботиться о преграде, которая не даст животным подобраться к дереву. Это может специальное ограждение или наполненные чем-нибудь тяжелым ящики, которые сложно будет сдвинуть, уточнил Балагуров.

Помните, что если животное подойдет близко к елке, то оно, движимое любопытством, а в случае котят и щенят — из-за режущихся зубов, может начать жевать ее ветви и иголки. А те, оказавшись в организме питомца, способны серьезно ранить его внутренние органы

Григорий Балагуровэксперт по качеству продуктов

Хозяев кошек в качестве дополнительных мер предосторожности эксперт призвал ставить елку в углу комнаты, чтобы ее нельзя было легко повалить на пол, и подальше от шкафов и прочей мебели, с которой питомец может запрыгнуть на дерево.

«Ель также можно закрепить или подвесить с помощью лески — в таком случае даже если кот окажется на елке, она будет защищена от падения на пол. Дополнительно можно поставить рядом с деревом предметы, которые отпугивают животных — пылесосы и тому подобное», — поделился Балагуров.

Елочные игрушки собеседник «Ленты.ру» посоветовал выбирать из пластика, войлока, бумаги и других материалов, которые при падении не разобьются на множество частей. От изделий из стекла лучше отказаться, как и от изделий из шоколада — в этом продукте содержатся вредные для животных вещества, отметил он.

«При этом, какой бы ни была игрушка, базовое правило для всех подобных украшений — на нижние ряды лучше ничего не вешать, чтобы питомец не мог дотянуться до изделия и уронить его. Чтобы еще больше снизить риск падения, игрушки можно прикрепить к елке с помощью проволоки», — рассказал эксперт.

Он также призвал полностью отказаться от мишуры и дождиков, потому что они очень привлекают животных, а если питомец проглотит подобное украшение, то для извлечения инородного тела потребуется хирургическое вмешательство. Нежелателен и искусственный снег, так как химический состав подобных изделий часто токсичен и может спровоцировать у питомцев аллергии и даже отравления.

«Светящиеся гирлянды тоже могут представлять опасность для животных, так как они могут начать грызть провода и удариться током. Этот риск можно минимизировать, если купить гирлянды, работающие на батарейках — так не надо будет подключать их к розетке. Или оставлять изделия включенными только тогда, когда вы находитесь в комнате и может следить за тем, что делает питомец», — заключил эксперт.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о том, что лапы собак зимой нуждаются в защите из-за обработанных реагентами улиц.

