20:11, 23 декабря 2025Россия

Рассказавшая о «ряженых героях» общественница пожаловалась на угрозы диаспоры

Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Сообщившая о встреченных в придорожном кафе «ряженых героях» член Общественной палаты России (ОП) Екатерина Колотовкина пожаловалась на угрозы диаспоры. О поступающих ей в личные сообщения агрессивных высказываниях она рассказала журналистке Надане Фридрихсон, трансляция эфира велась на Rutube.

По словам Колотовкиной, ее предупредили, что один из фигурантов громкого скандала — член армянской диаспоры из Сочи, который просит других членов организации писать ей комментарии. Также неизвестные требуют от общественницы, чтобы та извинилась перед мужчинами, о которых она рассказала в блоге.

«Мне пишут ребята из диаспоры, в мой адрес поступают угрозы от товарищей и от их родственников. От меня требуют, чтобы я удалила пост и извинилась перед ветераном, участником СВО. И мне тоже интересно, как эти события развернутся дальше», — рассказала она.

Колотовкина отметила, что с ней до сих пор не связалась полиция, несмотря на то, что фигуранты скандала передвигались на машине без номеров.

Как сообщалось ранее, у встреченных Колотовкиной мужчин в военной форме, которых она назвала «ряжеными героями», было множество наград, и среди них выделялись медали, имитирующие высшую награду России — звезду Героя России. Один из встреченных Колотовкиной «героев», у которого среди прочего были шеврон и орден спецназа «Ахмат», носил сразу три такие звезды. За него вступился глава «Ахмата» Апти Алаудинов.

