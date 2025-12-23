«Динамо» определилось с тренером до конца сезона

Ролана Гусева оставили тренером московского «Динамо» до конца сезона

Московское «Динамо» определилось с тренером до конца сезона, на позиции наставника команды останется Ролан Гусев. Об этом сообщается на сайте клуба.

Гусев исполнял обязанности главного тренера после ухода с этого поста Валерия Карпина. «Динамо» и Карпин прекратили сотрудничество 17 ноября.

48-летний Гусев работает в тренерском штабе бело-голубых с 2023 года. Он уже исполнял обязанности главного тренера по ходу предыдущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), когда из «Динамо» был уволен чешский специалист Марцел Личка.

После 18 туров РПЛ «Динамо» занимает в таблице десятое место. В активе бело-голубых 21 очко.