Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
11:32, 23 декабря 2025Спорт

«Динамо» определилось с тренером до конца сезона

Ролана Гусева оставили тренером московского «Динамо» до конца сезона
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Московское «Динамо» определилось с тренером до конца сезона, на позиции наставника команды останется Ролан Гусев. Об этом сообщается на сайте клуба.

Гусев исполнял обязанности главного тренера после ухода с этого поста Валерия Карпина. «Динамо» и Карпин прекратили сотрудничество 17 ноября.

48-летний Гусев работает в тренерском штабе бело-голубых с 2023 года. Он уже исполнял обязанности главного тренера по ходу предыдущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), когда из «Динамо» был уволен чешский специалист Марцел Личка.

После 18 туров РПЛ «Динамо» занимает в таблице десятое место. В активе бело-голубых 21 очко.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пути назад нет». Турция откажется от российского оружия под давлением США. Что об этом известно?

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Родители обратились к Путину после резни в подмосковной школе

    Россияне вновь остались без багажа после отпуска в Турции

    Зеленский прокомментировал массированный удар по Украине

    Премьер Венгрии заявил о возможности мирного урегулирования вопреки позиции Европы

    Стало известно о роскошной жизни Асада в Москве

    В России увидели угрозу «каннибализации» работников

    Россияне стали реже пить один алкогольный напиток

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok