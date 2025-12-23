Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:24, 23 декабря 2025Силовые структуры

Дочь российского дипломата задержали за расправу над матерью и братьями

Дочь дипломата Белецкого задержали по делу об убийстве матери и братьев
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Дочь дипломата Виктора Белецкого Валерию и ее мужа задержали по делу о расправе над матерью и братьями. Об этом сообщает KP.RU.

По данным источника, причиной могло стать наследство.

Римма Белецкая и два ее сына 12 и 10 лет пропали в 2013 году. Ее адвокат в начале расследования обращал внимание на подозрительное поведение старшей дочери — та якобы не беспокоилась из-за исчезновения матери и братьев, утверждая, что они скрылись. Женщина настаивала, что мать связывалась с ней после инцидента. Однако доказательств тому не было.

Ранее сообщалось, что в Тюмени суд дал 18 лет колонии жителю, порезавшему отца и удушившему мать из-за проблем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Летчик — Герой Украины был уничтожен российской «Геранью» в воздухе. Как это стало возможным?

    Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа, которым заболевают даже привитые. Что это за состояние и как себе помочь

    У россиян перестают принимать старые доллары. Что с ними делать

    Трамп посоветовал иностранному лидеру быть осторожным

    Москвич пришел на тренировку в фитнес-клуб и не выжил

    Российские концерны стали теснить китайские в сегменте грузовиков

    Стали известны подробности комбинированного удара по Украине

    Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями в четвертый раз

    Россиянин сбросил сына за борт на винты катера в стране Азии

    Значение российских ударов по украинской энергетике объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok