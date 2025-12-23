Реклама

21:35, 23 декабря 2025Россия

Дрозденко рассказал об открытии метро в Кудрово

Дрозденко: Открытие метро в Кудрово намечено на 2029 год
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время прямой линии сообщил о том, что открытие станции метро «Кудрово» планируется на 2029 год.

«Город (Санкт-Петербург — прим. «Ленты.ру») называет разные сроки, сейчас называет 2029 год. Мне сложно говорить за город», — отметил губернатор 47-го региона.

Александр Дрозденко также добавил, что Ленобласть в свою очередь выполнит все свои обязательства, как и было обещано, — до конца 2027 года. Будут сделаны подъездные пути, развороты и стоянки.

Ранее Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко стал героем программы Ильи Гогуа «Личный прием» и рассказал о применении искусственного интеллекта, ситуации на рынке труда и стратегической роли области.

