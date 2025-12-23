Реклама

15:35, 23 декабря 2025Экономика

Елка Франкенштейна появилась в российском городе

В Енисейске установили живую елку с прикрепленными на болты ветвями
Александра Качан (Редактор)

Фото: Telegram-канал главы города Енисейска Валерия Никольского

В городе Енисейске Красноярского края к празднованию Нового года установили «елку Франкенштейна». Дерево прозвали так из-за натуральных ветвей, прикрепленных к стволу болтами, передает «Подъем».

В местной администрации заявили, что необычный способ сборки связан с тем, что елка оказалась слишком высокой. Из-за этого при транспортировке некоторые ветви задевали провода лини электропередачи и пострадали. Кроме того, тонкие ветви стали более ломкими из-за мороза, что отразилось на внешнем виде дерева.

«Часть поврежденных участков укрепили дополнительными ветвями. Они прикреплены надежно и не несут угрозы для жителей города. На данный момент елка украшена гирляндами и игрушками», — рассказали в администрации.

Ранее в селе Галенки Октябрьского округа Приморья нарядили квадратную елку. Праздничный декор вызвал недовольство местных жителей.

