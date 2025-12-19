Реклама

18:28, 19 декабря 2025
Экономика

В российском селе украсили вызвавшую недовольство жителей квадратную елку

В селе Галенки Приморья украсили квадратную елку
Елизавета Городищева
Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В селе Галенки Октябрьского округа Приморья нарядили квадратную елку, на которую ранее жаловались местные жители. Об этом сообщает издание «Подъем».

В администрации рассказали, что дерево украсили, однако выправить форму кроны не удалось. Прикрепить верхушку к дереву невозможно, ведь «природа сама создала эту елку».

Также власти рассказали, что видели предложения установить искусственную ель, однако на ее покупку в бюджете нет средств. Основная новогодняя ель — искусственное дерево, подаренное меценатами жителям округа, находится в окружном центре — селе Покровка. В администрации также рассказали, что недовольны елкой в Галенках оказались не все: некоторые радуются ее наличию.

Ранее глава администрации Октябрьского округа Александр Камленок объяснил, что администрация регулярно проводит конкурс на лучшую елку в четырех населенных пунктах, включая Галенки. В этом году власти отобрали лучшие елки, предложенные жителями. Установленное в поселке дерево большое и пушистое, единственный минус в том, что ее верхушка не отросла или ее спилили, объяснял глава округа. Местные жители назвали елку «бодипозитивной» и «елкой-полторашкой».

