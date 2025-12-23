Европейская страна договорилась о поставках российского газа

Вучич: Сербия договорилась о поставках российского газа до конца марта 2026 года

Сербия договорилась о поставках российского газа до конца марта 2026 года. Об этом заявил президент европейской страны Александр Вучич, его цитирует «Интерфакс».

По словам главы государства, соглашение о продлении прокачки газа продлили до 31 марта.

«Чтобы люди могли быть в безопасности и спать спокойно», — пояснил Вучич.

В прошлом году потребление голубого топлива в Сербии составило 2,65 миллиарда кубометров. Этот объем почти полностью обеспечивался российскими поставщиками.

Вучич предупреждал, что на фоне решения Совета Евросоюза (ЕС) об утверждении плана поэтапного отказа от газа из России страну ожидают трудные времена. Он подчеркнул, что не знает «откуда нам еще брать газ, если не у русских», но призвал граждан не паниковать, заверив, что власти обязательно найдут решение благодаря упорной и напряженной работе.

Ранее Совет ЕС утвердил запрет на транзит российского газа с 1 января 2026 года. Полноценный запрет на импорт трубопроводного и сжиженного природного газа из РФ вступит в силу с 2028 года.