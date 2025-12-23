Глава IBU сделал заявление в связи со смертью 27-летнего норвежского биатлониста-чемпиона

Глава IBU Далин: Мы глубоко потрясены и опечалены смертью Баккена

Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин сделал заявление в связи со смертью 27-летнего норвежского биатлониста Сиверта Гутторма Баккена. Его слова приводит сайт IBU.

Он заявил, что IBU глубоко потрясен и опечален произошедшим. «Его уход в таком молодом возрасте невозможно осознать, но он не будет забыт и навсегда останется в наших сердцах», — заявил Далин.

О смерти Баккена стало известно ранее 23 декабря. Спортсмен был найден в гостиничном номере в Италии без признаков жизни. Подробности о произошедшем не уточняются.

Баккен — трехкратный чемпион Европы. На этапах Кубка мира он выиграл одну гонку, а в сезоне-2021/2022 стал победителем общего зачета Кубка мира в масс-старте.