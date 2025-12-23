Глава МВД Турции подтвердил обнаружение обломков самолета с ливийской делегацией

Али Ерликая: Обломки самолета с ливийской делегацией обнаружены в районе Хаймана

Глава Министерства внутренних дел (МВД) Турции Али Ерликая подтвердил обнаружение обломков разбившегося недалеко от Анкары частного самолета Falcon 50 с ливийской делегацией. Пост министр опубликовал на своей страничке в социальной сети Х.

По словам Ерликая, обломки воздушного судна, вылетевшего из аэропорта Эсенбога в Анкаре в направлении Триполи были обнаружены подразделениями жандармерии в двух километрах к югу от деревни Кесиккавак в районе Хаймана.

По информации турецкой полиции, на борту находились пять человек, включая генерала Мохаммеда Али Ахмеда Аль-Хаддада — начальника Генерального штаба Ливии.

Момент взрыва самолета попал на видео.