16:13, 23 декабря 2025Мир

Грету Тунберг задержали в Британии

В Лондоне задержали Грету Тунберг во время митинга за движение Palestine Action
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Cathal Mcnaughton / Reuters

В Лондоне задержали шведскую экоактивистку Грету Тунберг во время митинга в поддержку запрещенного в Великобритании движения Palestine Action. Об этом сообщает канал Sky News.

«Грета Тунберг задержана на акции протеста в поддержку голодающих активистов организации Palestine Action», — утверждается в публикации.

В руках у Тунберг был плакат с надписью «Я поддерживаю узников Palestine Action. Я против геноцида». Это движение было запрещено в Британии после того, как его активисты проникли на военную авиабазу и повредили два заправочных самолета. В публикации отмечается, что демонстрация плаката в поддержку Palestine Action противоречит британскому Закону о терроризме 2000 года.

Ранее против Тунберг возбудили уголовное дело в Финляндии.

