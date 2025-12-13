Стало известно об уголовном преследовании Греты Тунберг

HS: В Финлянции возбудили дело против экоактивистки Греты Тунберг

В Финляндии возбудили уголовное дело против шведской экоактивистки Греты Тунберг. Об этом пишет местная газета Helsingin Sanomat (HS).

По данным HS, Тунберг заподозрили в противодействии стражам порядка. Нарушение произошло на демонстрации Extinction Rebellion в центре Хельсинки 25 июня 2024 года.

В конце ноября Тунберг вылила красящее вещество флуоресцеин в Гранд-канал, в результате чего вся вода в Венеции окрасилась в ярко-зеленый цвет. Местная прокуратура открыла расследование в отношении шведской экоактивистки и 36 ее соратников.

Это не первая подобная выходка климатического движения Extinction Rebellion. Аналогичная акция состоялась в 2023 году.