Губернатор раскрыл подробности о последствиях атаки ВСУ на Ставропольский край

После атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ставропольский край в промзоне в городе Буденновске произошло возгорание. Подробности о последствиях налета украинских беспилотников на российский регион раскрыл губернатор Владимир Владимиров в Telegram.
По данным главы региона, жилые дома и инфраструктура жизнеобеспечения города не повреждены. Никто не пострадал.
«Есть возгорания на территории промзоны. На месте работают экстренные службы», — написал Владимиров.
Ранее жители Буденновска сообщали о взрывах в городе. Со слов очевидцев, один из дронов упал между жилыми пятиэтажными домами.