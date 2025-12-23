Реклама

Россия
04:01, 23 декабря 2025Россия

Жители российского города сообщили о громких взрывах и пожаре

Shot: В Буденновске произошли взрывы и пожар
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Буденновске в Ставропольском крае произошли взрывы, предварительно, город подвергся атаке украинских беспилотников. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, взрывы начали раздаваться около 02:40 и продолжались более двадцати минут, всего было слышно не менее десяти громких звуков. Также сообщается о пожаре в северной части города.

По предварительным данным, средства противовоздушной обороны (ПВО) работают по украинским беспилотникам. Как рассказали местные жители, один из дронов упал между жилыми пятиэтажными домами.

Официальная информация о пострадавших и разрушениях отсутствует.

Ранее серия взрывов произошла в пригороде Ростова-на-Дону. Отмечалось, что от громких звуков задрожали окна в Новочеркасске.

