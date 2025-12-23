Реклама

Ценности
01:01, 23 декабря 2025

Известная актриса показала видео в прозрачных трусах

35-летняя британская актриса Хелен Флэнаган показала откровенное видео
Карина Черных
Карина Черных

Кадр: @hjgflanagan

Известная британская актриса и фотомодель Хелен Флэнаган показала откровенное видео. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В начале ролика 35-летняя звезда «Холби Сити» позировала в прозрачных трусах и ярко-красной ночной сорочке, которая подчеркивала ее грудь. Затем она продемонстрировала фигуру в бархатном боди с глубоким декольте и широким черным поясом. Кроме того, на ней были черные чулки и золотые серьги в виде сердец.

В конце видео знаменитость примерила кружевное боди с V-образным вырезом на груди и атласными лентами, которые она развязала. Ярко-красная помада завершила ее эффектный образ.

Ранее сообщалось, что известная американская модель Брукс Нейдер в откровенном образе посетила ресторан с женой американского миллиардера Джеффа Безоса — репортершей Лорен Санчес.

