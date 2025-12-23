Известный российский комик обжаловал отказ в исключении из реестра иноагентов

Поперечный обжаловал отказ в исключении из реестра иноагентов в Верховном суде

Известный российский комик Данила Поперечный (признан в РФ иностранным агентом) обжаловал отказ в исключении из реестра иностранных агентов в Верховном суде РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.

«Двадцать второго декабря 2025 года поступила жалоба Поперечного Данилы Алексеевича», — указано в сообщении. Дата судебного заседания пока не назначена.

В 2024 году Замоскворецкий суд Москвы отказал комику в его иске к Минюсту с требованием снять с него статус иноагента. Мосгорсуд и кассационный суд утвердили данное решение.

Ранее живущий в США Поперечный назвал преимущество России. Комик и его супруга, модель Полина Чистякова, возмутились тем, что в стране дорогая, но неэффективная медицина. Супруга призналась, что проходит все медицинские обследования только в России, так как боится иметь дело с американскими врачами.