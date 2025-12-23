Реклама

Забота о себе
15:36, 23 декабря 2025

Кашель назвали неочевидным признаком нескольких болезней

Врач Хатшуков: Кашель может быть признаком гастроэзофагеального рефлюкса
Наталья Обрядина

Фото: brizmaker / Shutterstock / Fotodom

Затяжной кашель может сигнализировать не только о простуде или проблемах с легкими, предупредил педиатр Soft Medical Center Заур Хатшуков. О том, признаком каких болезней может быть этот симптом, он рассказал «Ленте.ру».

По словам врача, хронический кашель — это всегда сигнал о скрытых проблемах со здоровьем. Одной из неочевидных причин его появления он назвал гастроэзофагеальный рефлюкс, при котором содержимое желудка периодически поднимается вверх и раздражает чувствительные зоны в горле. «В этом случае кашель усиливается после еды, в положении лежа, ночью, а также утром. При этом сиропы от кашля обычно не дают эффекта, так как не лечат причину, а иногда даже делают хуже», — подчеркнул Хатшуков.

Затяжной кашель также может быть признаком бронхиальной астмы, добавил специалист. При подобном диагнозе симптом может усиливаться ночью, после бега, на холодном воздухе или при контакте с аллергенами.

Хатшуков отметил, что кашель также может быть психогенным: он возникает как реакция на стресс, переутомление или потрясения. «Психогенный кашель чаще встречается у школьников и подростков. Он громкий, сухой, иногда странный по звучанию, но при этом он полностью пропадает во сне, во время еды или когда человек чем-то увлечен», — отметил врач.

Ранее терапевт, кандидат медицинских наук Оксана Серебрякова рассказала, чем отличаются симптомы простуды и пневмонии. Врач объяснила, что простуда развивается постепенно, а воспаление легких — стремительно.

