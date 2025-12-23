Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:12, 23 декабря 2025Мир

Китай обвинил США в лицемерии

Reuters: Китай обвинил США в лицемерии в вопросе ядерного разоружения
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Китай обвинил США в лицемерии в вопросе ядерного разоружения. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что Пекин призвал Вашингтон выполнить свои обязательства по ядерному разоружению после того, как в докладе Пентагона появилась информация, что Китай, вероятно, разместил межконтинентальные ракеты на объектах вблизи монгольской границы.

«Как сверхдержава с крупнейшим ядерным арсеналом, США обязаны в первую очередь добросовестно выполнять особую и первоочередную ответственность за ядерное разоружение», — заявил представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь.

Ранее Пентагон подготовил доклад, в котором говорится, что Китай мог разместить более 100 межконтинентальных баллистических ракет DF-31 на своих трех новейших шахтах. В документе отмечается, что Пекин якобы не хочет вступать в переговорный процесс по контролю над вооружениями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пути назад нет». Турция откажется от российского оружия под давлением США. Что об этом известно?

    Названа самая популярная российская соцсеть

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    В России заговорили о теряющей выход к Черному морю Украине

    В России разрешили показывать нацистскую символику лишь с одной целью

    Малышева не поверила в существование выгорания и назвала его «психологическим бредом»

    В России выделят новые субсидии на поддержку экспортеров

    Российские военные ударили авиабомбами по Одесской области

    Названы самые дорогие артисты на новогодних корпоративах

    Китай обвинил США в лицемерии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok