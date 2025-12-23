Reuters: Китай обвинил США в лицемерии в вопросе ядерного разоружения

Китай обвинил США в лицемерии в вопросе ядерного разоружения. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что Пекин призвал Вашингтон выполнить свои обязательства по ядерному разоружению после того, как в докладе Пентагона появилась информация, что Китай, вероятно, разместил межконтинентальные ракеты на объектах вблизи монгольской границы.

«Как сверхдержава с крупнейшим ядерным арсеналом, США обязаны в первую очередь добросовестно выполнять особую и первоочередную ответственность за ядерное разоружение», — заявил представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь.

Ранее Пентагон подготовил доклад, в котором говорится, что Китай мог разместить более 100 межконтинентальных баллистических ракет DF-31 на своих трех новейших шахтах. В документе отмечается, что Пекин якобы не хочет вступать в переговорный процесс по контролю над вооружениями.