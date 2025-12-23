Коллекторы сравнили размер платежей самозанятых и остальных россиян

«Ведомости»: Платежи от самозанятых коллекторам превышают выплаты от других

Средний платеж коллекторам от самозанятых должников банков и микрофинансовых организаций составил по итогам десяти месяцев текущего года 6870 рублей, увеличившись на девять процентов. У остальных граждан-физлиц размер такой суммы достиг 5590 рублей, следует из сравнительных данных, которые приводят «Ведомости».

В материале отмечается, что самозанятые россияне третий год подряд опережают прочих должников по указанному показателю, в то время как средний размер просроченного долга у них втрое ниже — 70 тысяч рублей против 217,3 тысячи.

По словам гендиректора «Интел коллект» Алексея Велижанина, высокая платежная дисциплина самозанятых тесно связана с их деловой репутацией и личным кредитным рейтингом, поскольку доступ к кредиту нередко равнозначен для них продолжению деятельности, а банкротиться им сложнее из-за того, что все поступления по счетам отражаются в приложении «Мой налог», и скрыть заработок нет возможности.

Ранее стало известно, что Госдума приняла законопроект, вводящий для самозанятых таксистов возможность получения разрешения на работу в регионе, где у них нет постоянной регистрации. Также депутаты одобрили разрешение самозанятым уходить на больничный при условии добровольной уплаты страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования.