Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:07, 23 декабря 2025Экономика

Коллекторы сравнили размер платежей самозанятых и остальных россиян

«Ведомости»: Платежи от самозанятых коллекторам превышают выплаты от других
Дмитрий Воронин

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Средний платеж коллекторам от самозанятых должников банков и микрофинансовых организаций составил по итогам десяти месяцев текущего года 6870 рублей, увеличившись на девять процентов. У остальных граждан-физлиц размер такой суммы достиг 5590 рублей, следует из сравнительных данных, которые приводят «Ведомости».

В материале отмечается, что самозанятые россияне третий год подряд опережают прочих должников по указанному показателю, в то время как средний размер просроченного долга у них втрое ниже — 70 тысяч рублей против 217,3 тысячи.

По словам гендиректора «Интел коллект» Алексея Велижанина, высокая платежная дисциплина самозанятых тесно связана с их деловой репутацией и личным кредитным рейтингом, поскольку доступ к кредиту нередко равнозначен для них продолжению деятельности, а банкротиться им сложнее из-за того, что все поступления по счетам отражаются в приложении «Мой налог», и скрыть заработок нет возможности.

Ранее стало известно, что Госдума приняла законопроект, вводящий для самозанятых таксистов возможность получения разрешения на работу в регионе, где у них нет постоянной регистрации. Также депутаты одобрили разрешение самозанятым уходить на больничный при условии добровольной уплаты страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Летчик — Герой Украины был уничтожен российской «Геранью» в воздухе. Как это стало возможным?

    Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа, которым заболевают даже привитые. Что это за состояние и как себе помочь

    У россиян перестают принимать старые доллары. Что с ними делать

    В Европарламенте осудили подход Мерца к Украине

    Трамп посоветовал иностранному лидеру быть осторожным

    Москвич пришел на тренировку в фитнес-клуб и не выжил

    Российские концерны стали теснить китайские в сегменте грузовиков

    Стали известны подробности комбинированного удара по Украине

    Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями в четвертый раз

    Россиянин сбросил сына за борт на винты катера в стране Азии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok