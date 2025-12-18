Госдума одобрила изменения для переехавших самозанятых таксистов

Самозанятым таксистам в РФ разрешат работу без постоянной регистрации в регионе

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, вводящий для самозанятых таксистов возможность получения разрешения на работу в регионе, где у них нет постоянной регистрации. Об этом сообщает ТАСС.

Как объяснял первый замглавы думского комитета по защите конкуренции Игорь Игошин, на которого ссылается агентство, многие водители такси переходили в статус самозанятых ради более удобного налогового режима, но, согласно законодательству могли получать разрешение на работу в указанной сфере только по месту постоянной регистрации.

Теперь эти положения, бывшие дискриминационными на фоне отсутствия ограничений при переезде в другой регион вне зависимости от его причин, депутаты признали утратившими силу.

Ранее Госдума также одобрила законопроект, дающий возможность самозанятым уходить на больничный при условии добровольной уплаты страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования.