Бывший СССР
09:47, 23 декабря 2025Бывший СССР

Массированный удар, предсказанный Зеленским, нанесен по территории Украины. В стране повсеместно отключают воду и электроэнергию

ВС России нанесли предсказанный Зеленским массированный удар по Украине
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Массированный удар нанесен по территории Украины вслед за предсказаниями главы республики Владимира Зеленского, который предупреждал украинский народ о возможном крупном ударе. Накануне президент Украины заявил, что Россия в ближайшие дни может нанести массированный удар, в связи с чем системы противовоздушной обороны (ПВО) были приведены в боевую готовность.

Глава государства предполагал, что это может произойти 23-24 декабря или на католическое Рождество, которое будет отмечаться 25 декабря.

Фото: Serhii Smolientsev / Reuters

В стране отключают воду и свет

Утром 23 декабря на Украине сообщили об атаке как минимум на четыре региона: под ударами беспилотников оказались Киевская, Винницкая, Житомирская и Ровенская области. Как указал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, воздушный удар может быть затяжным.

На Украине предполагают, что основная цель удара — объекты энергетики на западе страны

Уже к восьми утра в нескольких областях страны начали отключать воду и свет. Аварийные отключения зафиксированы в Черниговской и Черкасской областях, Киеве, в городе Бурштын Ивано-Франковской области, где расположена крупная ТЭС, а также в Днепропетровской области. В том числе свет пропал в Хмельницком, где были зафиксированы прилеты. Также взрывы в эти минуты раздаются в Ровно и Бурштыне.

Жители украинской столицы в том числе делятся кадрами пролета дронов над городом. На них видно, что летательный аппарат перемещается очень низко. Как подчеркивал Зеленский в своем обращении к гражданам, стране сильно не хватает систем ПВО.

В сторону Киева и области полетели десятки дронов

В четыре утра украинский блогер Анатолий Шарий сообщал о более чем 130 беспилотниках в небе над Украиной. Большая часть из них, по его данным, держала курс на Киев и область. «Возможно, что еще часть полетит на западную [часть страны]», — предполагал он.

Как позже написал Shot, в атаке принимали участие более 150 дронов «Герань-2», крылатые ракеты «Калибр» и Х-101.

На момент написания материала украинская сторона все еще фиксирует прилеты. Воздушная тревога объявлена на всей территории страны.

Между тем Украина не прекратила атаки по России, однако их интенсивность сильно упала. Так, с семи до девяти утра было выпущено 14 дронов в сторону Белгородской области и 1 — в сторону Воронежской. Все они были уничтожены. При этом еще с 23:00 до 07:00 их количество было в два раза больше — 29 штук.

    Последние новости

