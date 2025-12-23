Реклама

Россия
07:21, 23 декабря 2025Россия

Появились подробности о ночных ударах ВСУ по России

Минобороны: Над регионами России за ночь сбили 29 беспилотников ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Россию 29 беспилотниками. Подробности о ночных ударах по регионам раскрыли в Министерстве обороны.

По данным оборонного ведомства, атака была совершена с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

Больше всего украинских дронов — семь — уничтожили над территорией Ставропольского края. Еще три беспилотника зафиксировали в небе над Калмыкией, один — над Крымом.

Еще 14 БПЛА сбили над территорией Ростовской области, три — над Белгородской, один — над Курской.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил о возгорании в промзоне в городе Буденновске после атаки ВСУ. Ночью местные жители сообщали о взрывах.

