00:19, 23 декабря 2025Россия

Матвиенко пожаловалась на запредельные цены в ветклиниках

Матвиенко: Высокие цены на госпитализацию собак являются недоступными для людей
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко на пленарном заседании акцентировала внимание на вопросе слишком дорогой госпитализации собак. Об этом сообщают «Ведомости».

«Знаете ли вы, сколько стоит один день в клинике полежать собаке? 90 000 [рублей]. Другая клиника – 70 000, это уже похуже. Говорят: «Не хотите – забирайте собаку», — отметила Матвиенко. Как уточнила она, подобные цены возникают из-за того, что у ветеринарных клиник отсутствует конкуренция, поэтому их «недостаточно, чтобы охватить всех».

По словам Матвиенко, она порассуждала о ценах, опираясь на реальный случай ее знакомых, у которых заболела собака. Четвероногое пролежало в госпитализации двое суток, после чего хозяева были вынуждены отдать 180 000 рублей.

«Ну это же недоступно для людей. А те, кто не сможет собаку больную отправить [на госпитализацию], ну она просто пропадет», – отметила спикер СФ. Она уже дала соответствующее поручение комитетам по сельскому хозяйству и социальной политике провести анализ наличия ветеринарных клиник.

Матвиенко подчеркнула, что далеко не все россияне смогут позволить себе вылечить собаку по нынешним запредельным расценкам. Она добавила, что возможно необходимо создать для клиник благоприятные условия.

