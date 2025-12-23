Москвичам пообещали 15-сантиметровые сугробы

Синоптик Тишковец: К концу года в Москве образуются сугробы высотой 11-15 см

К концу текущего года высота снежного покрова в Москве достигнет 11-15 сантиметров. Такие сугробы жителям столицы пообещал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

По словам синоптика, ближайший снегопад ожидается уже в среду, 24 декабря. Кратковременные осадки, отметил он, пройдут в дневные часы. Следующий снегопад, продолжил Тишковец, прогнозируется вечером в четверг, 25 декабря. «В пятницу с усилением атлантического циклона пройдут снегопады: ночью — при температуре минус 2 — плюс 1 — с мокрым снегом, днем — с понижением до нуля — минус 3 градусов. В выходные не обойдется без снега и похолодает, в субботу — от минус 2 до минус 7 градусов, в воскресенье — до минус 6-11 градусов», — поделился информацией эксперт. Он отметил, что к выходным высота сугробов в городе будет достигать 4-9 сантиметров, а к концу года сугробы подрастут до 11-15 сантиметров.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы.

