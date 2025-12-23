Москвичам пообещали оттепель перед Новым годом

Синоптик Ильин: Вслед за 20-градусными морозами наступит оттепель

Вслед за 20-градусными морозами в Москве наступит короткая оттепель. Таким прогнозом с изданием RT поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Текущая неделя принесет в столичный регион по-настоящему зимние холода. Морозы ударят в ночь на среду, 24 декабря. Местами по области столбики термометров опустятся до минус 20 градусов, в частности на юге. В мегаполисе, по данным Ильина, температура упадет до минус 14-16 градусов.

Но уже днем 24-го числа в некоторых районах начнет теплеть. В Волоколамском, Клинском и Можайском районах воздух прогреется до минус 7-8 градусов, в других же показатель будет колебаться между отметками минус 8 и минус 12 градусов. В четверг, 25 декабря, уже потеплеет до минус 2-4 градусов.

Тем не менее это еще не настоящая оттепель — она грядет в пятницу. 25 декабря в Москве и Подмосковье температура воздуха поднимется до нулевой отметки и выше — плюс 1 градуса. Правда, оттепель продлится недолго, подчеркивает метеоролог, и в выходные вновь вернутся отрицательные значения. Также в ночь на пятницу вероятен снегопад, отметил Ильин.

Предстоящие осадки принесут в Москву немало снега. К выходным высота сугробов может достичь 4-9 сантиметров, а к праздникам они подрастут до 11-15 сантиметров.