Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:50, 23 декабря 2025Экономика

Москвичам пообещали оттепель перед Новым годом

Синоптик Ильин: Вслед за 20-градусными морозами наступит оттепель
Виктория Клабукова

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Вслед за 20-градусными морозами в Москве наступит короткая оттепель. Таким прогнозом с изданием RT поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Текущая неделя принесет в столичный регион по-настоящему зимние холода. Морозы ударят в ночь на среду, 24 декабря. Местами по области столбики термометров опустятся до минус 20 градусов, в частности на юге. В мегаполисе, по данным Ильина, температура упадет до минус 14-16 градусов.

Но уже днем 24-го числа в некоторых районах начнет теплеть. В Волоколамском, Клинском и Можайском районах воздух прогреется до минус 7-8 градусов, в других же показатель будет колебаться между отметками минус 8 и минус 12 градусов. В четверг, 25 декабря, уже потеплеет до минус 2-4 градусов.

Тем не менее это еще не настоящая оттепель — она грядет в пятницу. 25 декабря в Москве и Подмосковье температура воздуха поднимется до нулевой отметки и выше — плюс 1 градуса. Правда, оттепель продлится недолго, подчеркивает метеоролог, и в выходные вновь вернутся отрицательные значения. Также в ночь на пятницу вероятен снегопад, отметил Ильин.

Предстоящие осадки принесут в Москву немало снега. К выходным высота сугробов может достичь 4-9 сантиметров, а к праздникам они подрастут до 11-15 сантиметров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бойцы «Ахмата» записали видео с просьбой к силовикам

    Найдено «новое золото» России

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Раскрыты сроки выхода важнейшего продукта Apple

    В России виновник ДТП увез на капоте водителя пострадавшей машины и попал на видео

    Фон дер Ляйен назвали новым рейхсфюрером

    Сихарулидзе рассказал о желании одной страны переманить пять российских фигуристов

    Зеленский узнал детали украинско-американских переговоров

    Москвичам пообещали оттепель перед Новым годом

    Пожизненника признали виновным еще в одном тяжком преступлении в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok