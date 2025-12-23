Реклама

20:38, 23 декабря 2025Бывший СССР

На Украине назвали цели ночной комбинированной атаки ВС России

«Нафтогаз»: ВС РФ нанесли комбинированный удар по нефтегазовой инфраструктуре
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 23 декабря нанесли комбинированный удар по нефтегазовой инфраструктуре Украины. Об этом сообщает украинская компания «Нафтогаз» в Telegram.

«Во время ночной комбинированной атаки Россия нанесла удар по производственным объектам "Укрнафты"», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в результате никто не пострадал. Однако ставшие целями объекты получили серьезные повреждения, в связи с чем их работа была приостановлена.

В ночь на 23 декабря армия России нанесла удар по 13 областям Украины. По словам президента Украины Владимира Зеленского, для атак было использовано более 650 беспилотников.

