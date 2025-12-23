Зеленский прокомментировал массированный удар по Украине

Зеленский: Под удар ВС РФ попали 13 областей Украины, выпущено более 650 дронов

В ночь на 23 декабря Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по 13 областям Украины. Действия российских войск прокомментировал в Telegram-канале украинский лидер Владимир Зеленский.

«На данный момент в большей части территории Украины сохраняется режим воздушной тревоги. (...) Уже было более 650 дронов», — написал он.

Утром 23 декабря на Украине сообщили об атаке как минимум на четыре региона: под ударами беспилотников оказались Киевская, Винницкая, Житомирская и Ровенская области. Уже к восьми утра в нескольких областях страны начали отключать воду и свет.

Накануне Зеленский предупредил украинский народ о возможном крупном ударе. Глава государства предполагал, что это может произойти 23-24 декабря или на католическое Рождество, которое будет отмечаться 25 декабря.