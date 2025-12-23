Реклама

13:33, 23 декабря 2025Мир

На Западе рассказали о реакции Мерца на заявление Макрона о Путине

Канцлер ФРГ Мерц не увидел ценности в предложении Макрона позвонить Путину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Власти Германии сдержанно отреагировали на предложение президента Франции Эммануэля Макрона провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не счел данную инициативу значимым вкладом ни в достижение мира, ни в укрепление европейского единства. В то же время официальный представитель правительства Штеффен Майер заявил, что Берлин принял информацию к сведению, но подтверждений готовящегося диалога пока нет.

19 декабря Макрон высказался за то, чтобы Европа вновь вступила в диалог с российским лидером Владимиром Путиным. Президент Франции заявил, что это необходимо для защиты европейских интересов.

Отмечается, что администрация президента Франции планирует определить формат для восстановления диалога с Россией в ближайшее время.

