На Западе рассказали о реакции Мерца на заявление Макрона о Путине

Канцлер ФРГ Мерц не увидел ценности в предложении Макрона позвонить Путину

Власти Германии сдержанно отреагировали на предложение президента Франции Эммануэля Макрона провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не счел данную инициативу значимым вкладом ни в достижение мира, ни в укрепление европейского единства. В то же время официальный представитель правительства Штеффен Майер заявил, что Берлин принял информацию к сведению, но подтверждений готовящегося диалога пока нет.

19 декабря Макрон высказался за то, чтобы Европа вновь вступила в диалог с российским лидером Владимиром Путиным. Президент Франции заявил, что это необходимо для защиты европейских интересов.

Отмечается, что администрация президента Франции планирует определить формат для восстановления диалога с Россией в ближайшее время.