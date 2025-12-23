Назван готовый выплачивать миллион рублей за рождение первенца российский регион

В Новгородской области готовы выплачивать млн рублей за рождение первенца

В Новгородской области готовы выплачивать миллион рублей за рождение первенца с января 2026 года. Об этом сообщили РИА Новости в министерстве труда, семейной и социальной политики российского региона.

Эта сумма будет поступать при условии, если матери не исполнилось 29 лет. В новгородском министерстве разъяснили, что с 1 января 2026 года размер региональной выплаты на первенца составит 350 тысяч рублей, на третьего или последующих детей — 250 тысяч рублей. Размер федерального маткапитала при рождении первенца составит в 2026 году около 737 тысяч рублей.

Региональный капитал можно использовать на улучшение жилищных условий в пределах Новгородской области. При рождении первенца региональный капитал также предложили потратить на оплату детского сада.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова рассказала, что в 2026 году ожидается индексация связанных с материнством пособий.