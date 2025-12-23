Реклама

Мир
00:37, 23 декабря 2025Мир

В России порассуждали о войне США с Венесуэлой

«СЭ»: Если США нанесут удар по Венесуэле, то он будет ограниченным
Марина Совина
Фото: U.S. Attorney General / Handout / Reuters

Если Соединенные Штаты Америки решатся на удар по Венесуэле, то он будет ограниченным. Такое мнение, рассуждая о возможной войне, выразил автор военного Telegram-канала «Старше Эдды».

При этом он предположил, что в случае, если Штаты и нанесут удар по Венесуэле, он будет ограниченным «как по средствам, так и по времени». «Не верю, что [президент США Дональд] Трамп залезет в серьезную войну с неясными последствиями», — добавил он.

Ранее Трамп не исключил, что Соединенные Штаты могут начать войну с Венесуэлой. При этом он заявил, что «не собирается обсуждать», могут ли удары американских военных по венесуэльским судам привести к войне.

