Назван способ защититься от елочных клещей

Профессор Гламаздин: Для защиты от елочных клещей нужно осмотреть елку

Чтобы защититься от клещей, которые могут скрываться в живой елке, необходимо тщательно осмотреть дерево. Этот и другие советы россиянам дал профессор, доктор ветеринарных наук, директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности Университета «РОСБИОТЕХ» Игорь Гламаздин в беседе с 360.ru.

По словам эксперта, ель также нужно встряхнуть и оставить на балконе или улице хотя бы на несколько часов перед тем, как нести в дом. При наличии возможности следует аккуратно промыть дерево водой из шланга под слабым напором.

«Если позволяет погода, подержите дерево на балконе один-два дня. Клещи не любят резкой смены температуры и могут отпасть», — рассказал Гламаздин. Он посоветовал соблюдать бдительность первые дни после установки елки: осматривать пространство вокруг нее и нижние ветви. Кроме того, стоит обработать домашних питомцев средствами от клещей.

Ранее энтомолог Александр Каширский заявил, что на фото, которые опубликовали покупатели елей, показаны не клещи, а тля. По его словам, отличить насекомых можно по количеству конечностей.