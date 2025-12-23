Реклама

Экономика
14:16, 23 декабря 2025Экономика

Названы самые продаваемые версии Lada Iskra

Дилер перечислил самые востребованные у россиян версии Lada Iskra
Марина Аверкина

Фото: Andrei Bok / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Предпочтения россиян при покупке модели Lada Iskra сконцентрированы на двух версиях. Об этом агентству «Автостат» рассказал коммерческий директор дилерской сети «Прагматика» Александр Шапринский.

Основной объем продаж (84 процента) приходится на классический седан и универсал SW Cross, а на классический универсал SW — только 16 процентов сделок.

Эксперт отметил, что механическая коробка передач на данный момент популярнее автоматической. Ее выбирают две трети всех покупателей Lada Iskra. Что касается силовых агрегатов, то подавляющее большинство клиентов (87 процентов) предпочитают автомобиль с более мощным двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 106 лошадиных сил. Мотор на 90 лошадиных сил выбирают 13 процентов покупателей.

Модель Lada Iskra предлагается россиянам в трех типах кузова: седан, универсал и кросс-универсал. Линейка двигателей включает два бензиновых агрегата объемом 1,6 литра. Один из них имеет мощность 90 лошадиных сил и работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач, другой — мощностью 106 лошадиных сил, который доступен либо с шестиступенчатой механической, либо с автоматической трансмиссией.

Стоимость машины начинается от 1 249 000 рублей за седан в комплектации Comfort с двигателем 90 лошадиных сил и механической коробкой передач.

Ранее концерн «АвтоВАЗ» инициировал отзывную кампанию для автомобилей Lada Granta. Под проверку попадают 33 450 автомобилей, которые были проданы в период с 6 июня по 12 декабря 2025 года.

