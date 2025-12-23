Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:29, 23 декабря 2025Экономика

Россиян предупредили о недопустимости прогнозов о росте цен на яйца

ФАС выдала предостережение из-за слов ученого РАН Широва о росте цен на яйца
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетПрямая линия с Владимиром Путиным

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Публичные заявления о возможном росте цен на яйца в магазинах из-за вспышки высокопатогенного гриппа птиц (ВПГП) на одной из птицефабрик могут быть восприняты как повод переписать ценники. Об этом говорится в сообщении на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Ведомство выдало предостережение в связи со словами главы Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александра Широва. Ученый, комментируя инцидент на птицефабрике «Волжанин», отмечал, что эпидемиологическая проблема может повлиять на рынок, хотя у государства есть возможности ограничить рост цен.

Он подчеркнул, что производитель обеспечивает 20 процентов всего объема потребления в Центральном федеральном округе (ЦФО), то есть удар выглядит существенным, хотя и не критическим.

«Многие производители будут счастливы заместить эту фабрику на рынке и получить свою долю прибыли. Поэтому я думаю, что серьезных проблем не будет. Хотя в прошлом году были моменты, когда Россия была вынуждена импортировать куриные яйца из других стран», — заключил Широв.

Вместе с тем ФАС напомнило производителям яиц о недопустимости необоснованного повышения цен на свою продукцию и предупредило о необходимости соблюдения норм антимонопольного законодательства.

На прошлой неделе в ходе прямой линии президент России Владимир Путин рассказал, что стоимость куриных яиц снизилась в текущем году после сильного роста в предыдущие годы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пути назад нет». Турция откажется от российского оружия под давлением США. Что об этом известно?

    Названа самая популярная российская соцсеть

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    В Минэнерго Украины назвали последствие массированного удара для атомных станций

    Российский футбольный судья признался в получении взятки в 1,5 миллиона рублей

    Мужчина украл 65 кусков сыра и шоколад

    В МИД России сообщили о новых консультациях с США

    Новое укрепление рубля объяснили

    Армия России нанесла ответный массированный удар по объектам Украины

    В Москве учительница дала пощечину школьнику с инвалидностью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok