Россиян предупредили о недопустимости прогнозов о росте цен на яйца

ФАС выдала предостережение из-за слов ученого РАН Широва о росте цен на яйца

Публичные заявления о возможном росте цен на яйца в магазинах из-за вспышки высокопатогенного гриппа птиц (ВПГП) на одной из птицефабрик могут быть восприняты как повод переписать ценники. Об этом говорится в сообщении на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Ведомство выдало предостережение в связи со словами главы Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александра Широва. Ученый, комментируя инцидент на птицефабрике «Волжанин», отмечал, что эпидемиологическая проблема может повлиять на рынок, хотя у государства есть возможности ограничить рост цен.

Он подчеркнул, что производитель обеспечивает 20 процентов всего объема потребления в Центральном федеральном округе (ЦФО), то есть удар выглядит существенным, хотя и не критическим.

«Многие производители будут счастливы заместить эту фабрику на рынке и получить свою долю прибыли. Поэтому я думаю, что серьезных проблем не будет. Хотя в прошлом году были моменты, когда Россия была вынуждена импортировать куриные яйца из других стран», — заключил Широв.

Вместе с тем ФАС напомнило производителям яиц о недопустимости необоснованного повышения цен на свою продукцию и предупредило о необходимости соблюдения норм антимонопольного законодательства.

На прошлой неделе в ходе прямой линии президент России Владимир Путин рассказал, что стоимость куриных яиц снизилась в текущем году после сильного роста в предыдущие годы.