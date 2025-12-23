В России отреагировали на подготовку Норвегии к эвакуации людей из-за военных действий

Депутат Журова удивилась подготовке Норвегии к войне с Россией

Переживания о возможной войне с Россией, особенно со стороны норвежцев, очень странные, заявила зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. Реакцией она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее норвежская газета VG сообщила со ссылкой на главу управления гражданской защиты (DSB) Элизабет Орсэтер о том, что власти страны начали разработку планов эвакуации гражданского населения в районах с повышенным риском военных действий. По ее словам, на текущий момент проводится оценка территорий, уязвимых из-за близости к России или наличия потенциальных военных объектов.

«Для меня это была удивительная новость, потому что это реально очень странные переживания, особенно норвежцев, но, я думаю, что это просто чтобы накал оставался. Они же видят, что уходит накал пропаганды куда-то, переговоры мирные, народ как-то успокаивается, понимает, что сейчас все закончится, а они, видимо, не собираются этого делать», — высказалась депутат.

Кроме того, никто не отменял взнос в НАТО в размере 5 процентов от ВВП, указала Журова.

«Людям же надо как-то объяснять, куда все эти деньги тратятся. Вот они готовятся к войне. Правда, не очень понятно, зачем они готовятся, но готовятся», — заключила парламентарий.

До этого издаваемый норвежскими Вооруженными силами журнал Forsvarets forum сообщал о том, что помощь Украине мешает поддерживать боевую готовность армии Норвегии.

