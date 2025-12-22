Реклама

21:16, 22 декабря 2025

В армии Норвегии пожаловались на помощь Украине

Forsvarets forum: Помощь Украине мешает боеготовности армии Норвегии
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Carl Sandin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Помощь Украине мешает поддерживать боевую готовность армии Норвегии. Об этом сообщает издаваемый норвежскими Вооруженными силами (ВС) журнал Forsvarets forum.

«Мы оказываем значительную поддержку Украине, но это затрудняет наши собственные возможности по поддержанию высокого уровня готовности. Мы должны быть готовы к завтрашнему дню, но у нас есть опасения», — сказал начальник отдела охраны труда Военно-морских сил (ВМС) Норвегии Роберт Хансен.

Согласно документам, в армии Норвегии сейчас наблюдается серьезная нехватка балаклав, защитных шлемов, термобелья, обуви и других вещей. В частности, норвежская бригада «Север» была вынуждена прервать учения из-за недостатка теплой одежды у солдат.

Ранее глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде предупредил об угрозе «дешевого перемирия» на Украине. По его словам, такое решение негативно скажется на безопасности на несколько поколений вперед, а будущее Европы будет под угрозой.

