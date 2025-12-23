Реклама

Новый министр обороны Чехии отказался от посещения Украины

Виктория Кондратьева
Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Новый министр обороны Чехии генерал Яромир Зуна отклонил приглашение на Украину. Об этом сообщил спикер чешской палаты депутатов парламента Томио Окамура, передает РИА Новости.

«Министр обороны не принял приглашение посетить Украину, которое он получил», — отметил политик.

Ранее избранный премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что его страна не будет брать на себя гарантии по финансированию Украины.

11 декабря Бабиш подчеркнул, что предоставляемая Украине помощь должна опираться на четкий план достижения мира.

