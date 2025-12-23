Новый министр обороны Чехии отказался от посещения Украины

Новый министр обороны Чехии Зуна отклонил приглашение на Украину

Новый министр обороны Чехии генерал Яромир Зуна отклонил приглашение на Украину. Об этом сообщил спикер чешской палаты депутатов парламента Томио Окамура, передает РИА Новости.

«Министр обороны не принял приглашение посетить Украину, которое он получил», — отметил политик.

Ранее избранный премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что его страна не будет брать на себя гарантии по финансированию Украины.

11 декабря Бабиш подчеркнул, что предоставляемая Украине помощь должна опираться на четкий план достижения мира.