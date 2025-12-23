Реклама

12:36, 23 декабря 2025

Обманувшую пенсионеров на 110 миллионов рублей банду накрыли в российском регионе

Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Москве следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 21 участника банды, которая похитила у пенсионеров более 110 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Их дело передано в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передаче в суд. Наложены аресты на 30 банковских счетов обвиняемых и автомобиль, находившийся в пользовании одного из них.

По версии следствия, не позднее сентября 2024 года трое жителей Новосибирска и Новосибирской области создали организованную преступную группу, чтобы похищать деньги и ценности у пенсионеров, проживающих на территории столичного региона и в других субъектах страны. В банде была строгая конспирация — руководителей знало ограниченное число соучастников.

Злоумышленники звонили пожилым россиянам, представлялись сотрудниками мобильных операторов связи, Центрального Банка, Госуслуг, Росфинмониторинга или правоохранительных органов, а потом выманивали у них деньги на якобы безопасный счет. Ущерб от их действий превысил 110 миллионов рублей.

Ранее в Чувашии следователи возбудили уголовное дело по факту организации криминальной схемы по похищению денег бойцов спецоперации (СВО).

