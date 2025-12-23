Реклама

22:08, 23 декабря 2025Россия

Один человек погиб и трое пострадали в результате атаки ВСУ на российский регион

Гладков: В результате атаки ВСУ погиб один человек, еще трое получили ранения
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Настоящий Гладков / Telegram

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале рассказал о том, что в результате очередной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион погиб мирный житель, еще трое получили ранения, в их числе 13-летний мальчик.

Вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ударил по автомобилю в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Одного мужчину, находящегося в крайне тяжелом состоянии бойцы самообороны доставили в больницу. Медики боролись за его жизнь, но спасти пострадавшего не удалось.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», — добавил Гладков.

Второй пострадавший из этого автомобиля с множественными осколочными ранениями госпитализирован в Белгороде.

Еще два человека — женина и ребенок пострадали в городе Грайвороне при детонации дрона. Они доставлены в местную больницу.

Также повреждения в результате вражеской атаки получили: частные дома, хозпостройки, легковые и грузовые автомобили, социальный объект и объект инфраструктуры. Дроны били по селам Коновалово, Борисовка, Беленькое, Маломихайловка, поселку Октябрьское, хутору Рябики, городу Шебекино.

Ранее появились подробности ночной атаки ВСУ на Ростовскую область.

