01:00, 23 декабря 2025

Песков назвал главную цель переговоров России и США в Майами

Песков: РФ оценит, соответствуют ли наработки США с Киевом и ЕС духу Анкориджа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Россия по итогам переговоров с США в Майами будет оценивать, насколько наработки к мирному плану по Украине соответствуют пониманиям, достигнутым на саммите на Аляске. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с «Известиями».

По его словам, главной целью контактов в Майами было получение сведений о наработках Вашингтона с Европой и Киевом по мирному урегулированию. «И в зависимости от этого уже понять, насколько вот эти наработки соответствуют духу Анкориджа», — отметил Песков.

Он также добавил, что прошедшие переговоры нельзя считать прорывом, они являются рабочим процессом.

21 декабря в Майами прошли переговоры между американскими и российскими представителями по мирному урегулированию на Украине. На них прилетел специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев. Встреча прошла в два раунда.

