Силовые структуры
07:21, 23 декабря 2025Силовые структуры

Появились подробности об афере на более чем два миллиарда при поставках продукции для ВПК

В Подмосковье суд арестовал замглавы «Проминвеста» по делу о поставках ВПК
Варвара Митина (редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В Московской области суд арестовал заместителя генерального директора «Проминвеста» Андрея Горбенко по делу об афере на более чем два миллиарда при поставках продукции для военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом пишет РИА Новости.

Меру пресечения избрали на два месяца. Горбенко проходит обвиняемым в 56 эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Мужчине также вменяют статью об организации преступного сообщества или участии в нем.

По версии следствия, Горбенко в составе преступного сообщества поставил предприятиям ВПК оборудование по завышенной стоимости. В результате ущерб трем компаниям превысил два миллиарда 424 миллиона рублей.

Ранее в Красноярском крае суд приговорил заработавшего 269 миллионов рублей на земле бывшего депутата Березовского районного совета Александра Велькера к пяти годам лишения свободы.

