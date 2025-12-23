Появились подробности об афере на более чем два миллиарда при поставках продукции для ВПК

В Подмосковье суд арестовал замглавы «Проминвеста» по делу о поставках ВПК

В Московской области суд арестовал заместителя генерального директора «Проминвеста» Андрея Горбенко по делу об афере на более чем два миллиарда при поставках продукции для военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом пишет РИА Новости.

Меру пресечения избрали на два месяца. Горбенко проходит обвиняемым в 56 эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Мужчине также вменяют статью об организации преступного сообщества или участии в нем.

По версии следствия, Горбенко в составе преступного сообщества поставил предприятиям ВПК оборудование по завышенной стоимости. В результате ущерб трем компаниям превысил два миллиарда 424 миллиона рублей.

