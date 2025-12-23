Работающим в зоне СВО следователям и прокурорам дадут статус

Госдума приняла закон о статусе ветерана боевых действий для сотрудников СК

Госдума приняла во втором и третьем, окончательном, чтении правительственный законопроект об установлении статуса ветерана боевых действий для сотрудников Следственного комитета России и прокуратуры, работающих в «горячих точках». Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о сотрудниках силовых ведомств, которые исполняют свои служебные обязанности в условиях специальной военной операции (СВО) на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областях, территории России или других странах, в том числе Сирии, в период проведения там боевых действий.

