Силовые структуры
13:39, 23 декабря 2025Силовые структуры

Работающим в зоне СВО следователям и прокурорам дадут статус

Госдума приняла закон о статусе ветерана боевых действий для сотрудников СК
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Госдума приняла во втором и третьем, окончательном, чтении правительственный законопроект об установлении статуса ветерана боевых действий для сотрудников Следственного комитета России и прокуратуры, работающих в «горячих точках». Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о сотрудниках силовых ведомств, которые исполняют свои служебные обязанности в условиях специальной военной операции (СВО) на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областях, территории России или других странах, в том числе Сирии, в период проведения там боевых действий.

Ранее сообщалось о принятии закона, увеличивающего в два раза штрафы для водителей за перевозку детей без автокресел.

