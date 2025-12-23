Реклама

Раскрыта стоимость отдыха на самых дорогих горнолыжных курортах России

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Эксперты сервиса бронирования «Отелло» раскрыли стоимость отдыха в отелях на самых дорогих горнолыжных курортах России. Исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Самые высокие цены зафиксированы в Сочи. Так, проживание в районе курорта «Красная Поляна» обойдется в 17,8 тысячи рублей за ночь, в районе курорта «Газпром» — в 16,6 тысячи рублей, а в пешей доступности от курорта «Роза Хутор» — в 14 тысяч рублей. А самый дешевый отдых получится в отелях курорта «Гора Соболиная» в Иркутской области — там средний чек не превышает 4 тысяч рублей.

Несмотря на высокую стоимость, именно эти курорты Сочи пользуются наибольшей популярностью у российских горнолыжников. В пятерку лидеров также вошли «Шерегеш» и «Архыз», а в топ-10 — «Манжерок», «Домбай», «Белокуриха», «Эльбрус» и «Гора Соболиная».

Аналитики также выяснили, что 87 процентов опрошенных любителей горнолыжного отдыха в зимнем сезоне 2025-2026 планируют поездку на специализированный курорт. 71 процент из них отправятся кататься один раз, а 16 процентов — несколько раз.

Уточняется, что исследование, в котором приняли участие 1000 россиян в возрасте от 18 до 55 лет, проводилось в ноябре методом онлайн-опроса. В выборку вошли жители городов России с населением от 500 тысяч человек.

Ранее специалисты этого же сервиса назвали самые бюджетные горнолыжные курорты России. В тройку лидеров вошли курорты в Иркутской области, республике Башкортостан и Карачаево-Черкесии.

