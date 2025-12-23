Реклама

14:29, 23 декабря 2025Забота о себе

Раскрыто идеальное меню для новогодней ночи

La Razon: В новогоднем меню стоит отдать предпочтение птице и кролику
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: hlphoto / Shutterstock / Fotodom

Эксперты из Испанского агентства по безопасности пищевых продуктов и питанию раскрыли идеальное меню для новогодней ночи, которое поможет избежать проблем со здоровьем. Их рекомендации приводит издание La Razon.

Агентство выпустило руководство, в котором призвало увеличить в праздники потребление растительной пищи. Речь идет о фруктах, овощах и бобовых. Также в праздничном меню стоит отдать предпочтение полезным жирам, которые содержатся, к примеру, в оливковом масле. Кроме того, эксперты утверждают, что важно сократить потребление ультрапереработанных продуктов, сахара и соли. Что касается мяса, лучше выбирать кролика или птицу, отметили они.

В свою очередь, Испанское общество врачей общей практики и семейных врачей посоветовало планировать приемы пищи заранее, выбирать более легкие способы приготовления (в духовке, на гриле или на пару) и контролировать количество съеденного. По их мнению, лучше подавать меньшие порции и не готовить с запасом, поскольку из-за этого переедание продлится несколько дней. Медики также подчеркнули, что важно принимать пищу медленно, чтобы уловить сигнал организма о сытости.

Ранее эксперт по питанию Елена Таранова предупредила об опасности хлебцев. Некоторые из них, по ее словам, имеют в составе большое количество лишних добавок.

