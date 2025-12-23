Реклама

01:16, 23 декабря 2025Бывший СССР

Раскрыты подробности самоубийственной попытки прорыва ВСУ в Красноармейск

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Механизированная колонна отдельного штурмового полка (ОШП) «Скала» Вооруженных сил Украины (ВСУ) была разбита при попытке прорыва в Красноармейск (украинское название — Покровск). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

Утверждается, что боевая техника противника смога доехать до западной стелы при въезде в город. Там, на окраине промзоны, она была разбита FPV-дронами бойцов группировки войск «Центр» и «Рубикона».

В свою очередь, Telegram-канал «Военный осведомитель» указал, что подобные массированные атаки техникой со стороны ВСУ в последнее время наблюдаются очень редко. Военкоры отмечают, что самоубийственная попытка атаки была предпринята в надежде закрепиться на окраине Красноармейска для политических заявлений президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о контроле над городом.

Ранее стало известно, что при попытке штурма Красноармейска российские войска уничтожили первый танк ВСУ M1 Abrams, поставленный Австралией. Отмечалось, что танки прибыли на Украину «буквально на днях» и «неудачно вступили в бой прямо с колес».

