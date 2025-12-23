Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:23, 23 декабря 2025Силовые структуры

Двое юных россиян оказались замешаны в расовых нападениях и подготовке теракта

В Ульяновске 2 подростков обвинили в подготовке к теракту и расовых нападениях
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дарья Роточева / ТАСС

В Ульяновске двух подростков обвинили в подготовке к теракту, участии в террористической организации и расовых нападениях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, в ноябре 2024 года юноши присоединились в Telegram к группе, в которой пропагандировались идеи террористической организации. Подростки за деньги стали распространять эти идеи в своем окружении.

С ноября 2024 по январь 2025 года они прошли онлайн-обучение, изготовили дома самодельные зажигательные устройства и хотели с их помощью поджечь служебную машину полицейских около отдела МВД.

В январе они также дважды напали на незнакомых мужчин по мотивам расовой и национальной ненависти. Происходящее они снимали на телефон.

22 января подростков задержали и заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области арестовали девушку, поджегшую полицейскую машину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пути назад нет». Турция откажется от российского оружия под давлением США. Что об этом известно?

    Названа самая популярная российская соцсеть

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    В Минэнерго Украины назвали последствие массированного удара для атомных станций

    Российский футбольный судья признался в получении взятки в 1,5 миллиона рублей

    Мужчина украл 65 кусков сыра и шоколад

    В МИД России сообщили о новых консультациях с США

    Новое укрепление рубля объяснили

    Армия России нанесла ответный массированный удар по объектам Украины

    В Москве учительница дала пощечину школьнику с инвалидностью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok