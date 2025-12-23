Двое юных россиян оказались замешаны в расовых нападениях и подготовке теракта

В Ульяновске 2 подростков обвинили в подготовке к теракту и расовых нападениях

В Ульяновске двух подростков обвинили в подготовке к теракту, участии в террористической организации и расовых нападениях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, в ноябре 2024 года юноши присоединились в Telegram к группе, в которой пропагандировались идеи террористической организации. Подростки за деньги стали распространять эти идеи в своем окружении.

С ноября 2024 по январь 2025 года они прошли онлайн-обучение, изготовили дома самодельные зажигательные устройства и хотели с их помощью поджечь служебную машину полицейских около отдела МВД.

В январе они также дважды напали на незнакомых мужчин по мотивам расовой и национальной ненависти. Происходящее они снимали на телефон.

22 января подростков задержали и заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области арестовали девушку, поджегшую полицейскую машину.