Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
17:41, 23 декабря 2025Культура

Расторгуев назвал любимое новогоднее блюдо

Лидер «Любэ» Расторгуев назвал борщ и пельмени любимыми новогодними блюдами
Ольга Коровина

Фото: Freepik

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев признался, что любит добавлять к традиционному новогоднему меню борщ и пельмени. Об этом он рассказал Общественной службе новостей.

Артист сообщил, что любит сельдь под шубой и другие салаты, которые всегда готовили старшие поколения. Однако, помимо праздничных блюд, Расторгуев любит ставить на стол повседневные угощения, включая борщ и пельмени.

Музыкант подчеркнул, что в последние годы праздник в его семье отмечают сдержанно. «Причину объяснять не нужно, учитывая то, что продолжается спецоперация. Нужно быть скромнее», — добавил он.

Ранее Расторгуев заявил, что гордится включением в санкционные списки европейских стран. Он добавил, что не хочет гастролировать в странах Европы из-за их политики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Учительницу, обвиненную в совращении 12-летних учеников, могут отпустить на свободу. В ее деле появился неожиданный поворот

    Россияне внезапно начали слепнуть. Что это за состояние и как себе помочь

    Мобильный интернет могут отключить в любой момент. Проверьте, готовы ли вы к этому

    Москвичи массово расхотели покупать один тип жилья

    Курс доллара снизился

    Версию об очереди из желающих вернуться в Россию компаний опровергли

    Российский школьник упал с горки и получил тяжелую травму

    Трамп созвонился с лидером постсоветской страны для обсуждения Украины

    В Москве стрела строительного крана рухнула на мужчину

    Пригожин рассказал о жертвах в браке с Валерией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok