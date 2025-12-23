Лидер «Любэ» Расторгуев назвал борщ и пельмени любимыми новогодними блюдами

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев признался, что любит добавлять к традиционному новогоднему меню борщ и пельмени. Об этом он рассказал Общественной службе новостей.

Артист сообщил, что любит сельдь под шубой и другие салаты, которые всегда готовили старшие поколения. Однако, помимо праздничных блюд, Расторгуев любит ставить на стол повседневные угощения, включая борщ и пельмени.

Музыкант подчеркнул, что в последние годы праздник в его семье отмечают сдержанно. «Причину объяснять не нужно, учитывая то, что продолжается спецоперация. Нужно быть скромнее», — добавил он.

Ранее Расторгуев заявил, что гордится включением в санкционные списки европейских стран. Он добавил, что не хочет гастролировать в странах Европы из-за их политики.