Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:52, 23 декабря 2025Россия

Родители обратились к Путину после резни в подмосковной школе

Родители попросили Путина сменить директора школы в Горках-2 после резни
Майя Назарова

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Родители попросили президента России Владимира Путина сменить директора школы в подмосковном поселке Горки-2 после резни, устроенной девятиклассником. С обращением взрослых ознакомился портал Msk1.ru.

Жители Подмосковья рассказали главе государства, что в образовательном учреждении это уже второе ножевое нападение за год. Они уверены, что в случившемся косвенно виновна директор школы Наталия Куряева.

Родители посетовали, что металлоискатели в учреждении никогда не работали. Камеры видеонаблюдения руководство школы отказалось устанавливать.

Учащиеся рассказали, что до резни, устроенной 15-летним подростком, в школе уже было нападение. Тогда в раздевалке ножом ранили старшеклассника. Пострадавший пояснил, что хотел отобрать лезвие у младшеклассника. Подростку руку перевязывала учительница биологии, об инциденте руководство предпочитало не вспоминать.

Другая родительница утверждает, что ребенка с лезвием отчислили из школы.

Кроме того, родители пожаловались Путину, что в школе в Горках-2 слабый педагогический состав. По их данным, из-за руководства образовательное учреждение покинули сильные преподаватели.

«Просим вас рассмотреть вопрос об освобождении от должности директора», — обозначили жители в своем обращении к президенту России.

О резне в школе поселка Горки-2 Одинцовского городского округа стало известно утром 16 декабря. Жертвой преступления стал ученик четвертого класса, семья которого приехала из Таджикистана. Нападавшего задержали в результате штурма. Им оказался 15-летний девятиклассник, который был последователем деструктивного движения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пути назад нет». Турция откажется от российского оружия под давлением США. Что об этом известно?

    Названа самая популярная российская соцсеть

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    В Минэнерго Украины назвали последствие массированного удара для атомных станций

    Российский футбольный судья признался в получении взятки в 1,5 миллиона рублей

    Мужчина украл 65 кусков сыра и шоколад

    В МИД России сообщили о новых консультациях с США

    Новое укрепление рубля объяснили

    Армия России нанесла ответный массированный удар по объектам Украины

    В Москве учительница дала пощечину школьнику с инвалидностью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok